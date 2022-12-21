Емелин о минском «Динамо»: «Перевернул эту страницу, хочется забыть ее как страшный сон»

Теги Спартак Алексей Емелин Андрей Марков Динамо Минск КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Емелин назвал страшным сном свое пребывание в минском «Динамо».

36-летний защитник расторг контракт с белорусским клубом и сразу же перешел в «Спартак». Он уже провел первый матч за новую команду в Фонбет Чемпионате КХЛ – против «Динамо» (2:5). 

– Вы только подписали контракт со «Спартаком», а уже вышли на лед в официальном матче КХЛ. Настаивали на том, чтобы сразу сыграть?

– Нет, меня просто спросили: когда я последний раз тренировался. Но я ни одного дня не пропускал, только на переезд. Сказал тренеру, что сразу готов играть. Меня поставили в состав и заявили на игру. 

– Очень неожиданный переход. Никто не ожидал, что вы смените клуб.

– Так сложилась ситуация, я принял решение играть за «Спартак».

– Что пошло не так в Минске?

– Давайте не будем про Минск. Я перевернул эту страницу, хочется забыть ее как страшный сон.

– Как оцените свой первый матч за «красно‑белых»?

– Удаления нас подвели в начале игры. Потом старались выправить ситуацию, но получалось не все. В третьем периоде легкие голы пропустили.

– Это правда, что в вашем переходе поучаствовал Андрей Марков?

– Да, первый разговор был с ним. С этого все и началось. Буду делать все, чтобы помочь команде. Понимаю, что команда играет в атакующий хоккей, все пасы только вперед, – сказал Емелин. 

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