Емелин о минском «Динамо»: «Перевернул эту страницу, хочется забыть ее как страшный сон»

назвал страшным сном свое пребывание в минском «Динамо».

36-летний защитник расторг контракт с белорусским клубом и сразу же перешел в «Спартак». Он уже провел первый матч за новую команду в Фонбет Чемпионате КХЛ – против «Динамо» (2:5).

– Вы только подписали контракт со « », а уже вышли на лед в официальном матче КХЛ. Настаивали на том, чтобы сразу сыграть?

– Нет, меня просто спросили: когда я последний раз тренировался. Но я ни одного дня не пропускал, только на переезд. Сказал тренеру, что сразу готов играть. Меня поставили в состав и заявили на игру.

– Очень неожиданный переход. Никто не ожидал, что вы смените клуб.

– Так сложилась ситуация, я принял решение играть за «Спартак».

– Что пошло не так в ?

– Давайте не будем про Минск. Я перевернул эту страницу, хочется забыть ее как страшный сон.

– Как оцените свой первый матч за «красно‑белых»?

– Удаления нас подвели в начале игры. Потом старались выправить ситуацию, но получалось не все. В третьем периоде легкие голы пропустили.

– Это правда, что в вашем переходе поучаствовал ?

– Да, первый разговор был с ним. С этого все и началось. Буду делать все, чтобы помочь команде. Понимаю, что команда играет в атакующий хоккей, все пасы только вперед, – сказал Емелин.