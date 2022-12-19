«Спартак» подписал Емелина. Контракт с защитником – до конца сезона

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Алексей Емелин присоединился к «Спартаку».

Московский клуб объявил о подписании защитника. Контракт с ним рассчитан до конца этого сезона. Напомним, сегодня 36-летний хоккеист и минское «Динамо» расторгли контракт по соглашению сторон.

В 38 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Емелин отдал 9 результативных передач. Показатель его полезности составил «-13». 

Всего в КХЛ на счету Емелина 134 (39+95) очка в 465 матчах.

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