«Спартак» подписал Емелина. Контракт с защитником – до конца сезона
Алексей Емелин присоединился к «Спартаку».
Московский клуб объявил о подписании защитника. Контракт с ним рассчитан до конца этого сезона. Напомним, сегодня 36-летний хоккеист и минское «Динамо» расторгли контракт по соглашению сторон.
В 38 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Емелин отдал 9 результативных передач. Показатель его полезности составил «-13».
Всего в КХЛ на счету Емелина 134 (39+95) очка в 465 матчах.
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