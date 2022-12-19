«Спартак» подписал Емелина. Контракт с защитником – до конца сезона

присоединился к « ».

Московский клуб объявил о подписании защитника. Контракт с ним рассчитан до конца этого сезона. Напомним, сегодня 36-летний хоккеист и минское « » расторгли контракт по соглашению сторон.

В 38 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Емелин отдал 9 результативных передач. Показатель его полезности составил «-13».

Всего в КХЛ на счету Емелина 134 (39+95) очка в 465 матчах.