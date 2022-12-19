Майоров о Мичкове: «Часто серьезно ошибаемся, вешая ярлыки на молодых игроков. Некоторые перед Олимпиадой писали: «Почему не взяли Мичкова?»

высказался относительно перехода из СКА в « ».

– Пускай поиграет там. Мы часто совершаем очень серьезную ошибку, вешая ярлыки на молодых игроков.

Доходило вплоть до того, что некоторые корреспонденты перед Олимпийскими играми писали: «Почему не взяли Мичкова?».

Не хватало нам там 14‑летнего хоккеиста! Пусть набирается игрового опыта. Посмотрим, что он сможет показать.

– Эта аренда поможет ему выйти на новый уровень?

– Это абсолютно непредсказуемый процесс, потому что есть игроки, которые хорошо проявляют себя в раннем возрасте, а повзрослев – пропадают.

Бывает и наоборот, когда хоккеист раскрывается только к 20 годам и становится хорошим игроком на долгие годы, поэтому будущее Мичкова мне предсказать сложно, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

СКА отдал в аренду главную молодую звезду страны. Все, еще одного загубили?