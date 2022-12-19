Ротенберг о Мичкове в «Сочи»: «Отличный вариант. В СКА высокие требования по физике, Матвей знает, над чем нужно работать»

подтвердил переход в « ».

Главный тренер СКА объяснил причины решение отправить 18-летнего нападающего в аренду в сочинский клуб.

«Считаем, что аренда на данный момент – это оптимальное решение и для игрока, и для клуба. Матвей результативно играет в ВХЛ, он перерос МХЛ, но в основном составе сейчас очень серьезная конкуренция.

У нас высокие требования к физическому состоянию игроков, чтобы они могли поддерживать высокий темп все три периода, чтобы создавали постоянное давление в атаке и надежно играли в обороне. Матвей знает, над какими компонентами ему нужно работать и где прибавлять.

Мы могли бы оставить его в « ‑Неве», но решили, что для Мичкова будет гораздо полезнее получить бесценный опыт игры в КХЛ.

Уверен, в «Сочи» он будет конкурентоспособен, сможет доказать тренерам свое право на хорошее игровое время. Выступления за «Сочи» помогут ему привыкнуть к скоростям, уровню сопротивления и борьбы в лиге.

Аренда до конца сезона в этом смысле – отличный вариант. Надеемся, для Мичкова этот опыт будет максимально полезен, и в следующем сезоне он будет на 100% готов к игре в », – сказал Ротенберг.

СКА отдал в аренду главную молодую звезду страны. Все, еще одного загубили?