Новиков о Мичкове: «Неординарный хоккеист, которого нельзя загубить. Матвей переходит на серьезный уровень, где никто не будет смотреть на его фамилию»

оценил переход в « ».

«Жизнь – это выбор. Вся жизнь состоит из выбора и случая. Мичков – неплохой и перспективный хоккеист. Но таких, как он, много. Не только от Матвея зависит, как сложится его судьба. Руководители, которые смотрят за ним, держат его в руках, знают и чувствуют.

Сколько у нас было таких же талантливых ребят, которые так и не раскрылись? Самое важное – это то, в какой коллектив, в какие тренерские руки переходит Мичков. Чтобы дать оценку его переходу, нужно знать этого хоккеиста. Конечно, он хороший и перспективный. Все зависит от того, как его дальше будут вести.

Вроде бы у него и возраст взрослый, но я пока не могу сказать, что это уже сложившийся парень. Какие-то детские черты у него все равно есть. Поэтому мне трудно ответить, сработает ли вариант с его арендой. Очень многое зависит от тренера.

Мичков переходит на серьезный уровень, где никто не будет смотреть на то, какая у него фамилия. Соперники здесь знать не хотят, кто он такой. Матвей очень хочет себя здесь проявить, но соответствуют ли этому его физические возможности?

Переход на взрослый уровень – это везде проблема. Как сохранить, как развить хоккеиста, как не затренировать его? Советы тут давать сложно. Надеюсь, что тренеры «Сочи» поймут, что ему нужно давать. Мичков – парень неординарный и хороший, он хочет играть в хоккей.

Взрослые должны очень внимательно к нему подходить. Может быть, его где-то нужно будет остановить или дать передышку. хочет развивать Мичкова, поэтому нам не нужно давать им советы.

Надо понимать, что это неординарный хоккеист, которого нельзя ни в коем случае загубить. Многое зависит от Мичкова, но тренеры должны понимать и чувствовать его. Мичков зарекомендовал себя, болельщики хорошо к нему относятся.

Очень важно, чтобы Матвей принял эту аренду как часть своей работы. Главное, что у него есть возможность развиваться. А где он будет это делать – зависит от него и от тренеров.

Мичков – молодой парень, практически ребенок. Поэтому для него важна опека тренеров. Мы не имеем права терять способных ребят», – сказал заслуженный тренер России.

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