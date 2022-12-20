Светлов об 1:2 с «Локомотивом»: «Сочи» чуть-чуть не хватило, содержание игры было хорошим»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:2).

«Игра получилась интересная, напряженная. Матч вышел «футбольным», закончился со счетом 2:1, на тоненького. Нам чуть-чуть не хватило, но содержание игры было хорошим.

Ошибки также были, не без этого. Мы прибавляем, растем, молодежь потихоньку добавляет, проявляет себя, нам это приятно слышать. Большое спасибо болельщикам, они нас поддерживают даже в сложной ситуации.

Поздний приезд в Ярославль? Я считаю, что это не может служить оправданием. Это не сыграло большую роль. Ребята провели хорошую игру. Я бы мог сказать, что если бы мы раньше прилетели, то сыграли бы лучше, но это не так – мы профессионалы, умеем готовиться к матчам.

Чего не хватило? Наверное, немного везения. Хотя везет тому, кто везет. Но, конечно, хотелось бы где-то рикошет заслужить, поймать нужную шайбу», – сказал .