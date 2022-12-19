Максим Третьяк отразил 48 из 50 бросков в матче с «Локомотивом». «Сочи» вел до 49-й минуты, но проиграл в основное время

парировал 48 бросков из 50 в матче против «Локомотива».

«Сочи» уступил ярославской команде (1:2) в основное время в игре Фонбет чемпионата , хотя вел в счете 1:0 до 49-й минуты, когда Михаил Беляев сравнял результат. Максим Шалунов стал автором победного гола, забросив на 52-й минуте.

Голкипер южан отразил 23 броска в первом периоде, 9 – во втором и 16 – в третьем.

В общей сложности ярославцы нанесли 88 бросков в сторону ворот Третьяка.

С подробной статистикой 26-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.