Максим Третьяк отразил 48 из 50 бросков в матче с «Локомотивом». «Сочи» вел до 49-й минуты, но проиграл в основное время

Теги Локомотив КХЛ Максим Третьяк Сочи Хоккей

Максим Третьяк парировал 48 бросков из 50 в матче против «Локомотива».

«Сочи» уступил ярославской команде (1:2) в основное время в игре Фонбет чемпионата КХЛ, хотя вел в счете 1:0 до 49-й минуты, когда Михаил Беляев сравнял результат. Максим Шалунов стал автором победного гола, забросив на 52-й минуте.

Голкипер южан отразил 23 броска в первом периоде, 9 – во втором и 16 – в третьем.

В общей сложности ярославцы нанесли 88 бросков в сторону ворот Третьяка.

С подробной статистикой 26-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные