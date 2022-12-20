Никитин о 2:1 с «Сочи»: «Локомотив» тяжело раскачивался после паузы. Только в 3-м периоде забил»

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча с «Сочи» (2:1).

«Попробую в оправдание нам сказать, что после паузы тяжело раскачивались. Только в третьем периоде забили. Победа есть победа, парням сказали, чтобы не было ее недооценки. Следующие соперники будут хорошие в плане места в турнирной таблице, в плане задач, в плане мастерства.

Готов ли Марченко играть каждый матч? Физически – однозначно нет. Но головой, характером – готов. Через игры придется набирать форму, все через это проходят, Алексей – не исключение. Наша задача – не перегрузить его.

Что касается Мурашова, то ребята дали ему лучшего игрока. Все ребята понимали, что последний рубеж – очень важный. Утреннее собрание команды было посвящено дебюту Мурашова. Все помнят, что у каждого из нас был первый матч, важна была помощь команды», – сказал Игорь Никитин.