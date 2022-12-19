Попугаев сыграл 8:33 с «Витязем», 7:22 – в прошлом матче с минским «Динамо». У перешедшего из «Сочи» форварда 0 голов в 10 играх за СКА

не забросил ни одной шайбы в 10 матчах за СКА.

Нападающий не отметился результативными действиями в игре Фонбет чемпионата против « » (4:1). Он провел на льду 8 минут и 33 секунды, меньше в составе питерцев сыграл только форвард Павел Колтыгин – 7:06.

В прошлом матче, до перерыва в чемпионате, с минским «Динамо» (5:3) Попугаев провел на льду 7 минут и 22 секунды.

После перехода в СКА нападающий набрал 2 (0+2) очка в 10 играх. Игрок сделал две передачи в матче с «Торпедо» 26 ноября.

Наилучшее игровое время Попугаев получил в своей первой игре за питерский клуб – 16:29 против «Нефтехимика». В следующем матче с ЦСКА он сыграл уже 13:02, после этого 11:30 – с «Локомотивом».

Попугаев переходил в СКА в качестве одного из лучших бомбардиров « » – он набрал 14 (9+5) очков в 28 играх за южан.