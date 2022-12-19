Попугаев сыграл 8:33 с «Витязем», 7:22 – в прошлом матче с минским «Динамо». У перешедшего из «Сочи» форварда 0 голов в 10 играх за СКА
Никита Попугаев не забросил ни одной шайбы в 10 матчах за СКА.
Нападающий не отметился результативными действиями в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1). Он провел на льду 8 минут и 33 секунды, меньше в составе питерцев сыграл только форвард Павел Колтыгин – 7:06.
В прошлом матче, до перерыва в чемпионате, с минским «Динамо» (5:3) Попугаев провел на льду 7 минут и 22 секунды.
После перехода в СКА нападающий набрал 2 (0+2) очка в 10 играх. Игрок сделал две передачи в матче с «Торпедо» 26 ноября.
Наилучшее игровое время Попугаев получил в своей первой игре за питерский клуб – 16:29 против «Нефтехимика». В следующем матче с ЦСКА он сыграл уже 13:02, после этого 11:30 – с «Локомотивом».
Попугаев переходил в СКА в качестве одного из лучших бомбардиров «Сочи» – он набрал 14 (9+5) очков в 28 играх за южан.
Комментарии