Хмелевски о «Салавате»: «Когда играем в свой хоккей, можем выйти даже на 1-е место. КХЛ – очень трудная лига»

высказался относительно результатов «Салавата Юлаева».

– Вы хотели перезагрузить карьеру в Уфе. Стали сильнее в , и в чем?

– Виктор Николаевич Козлов ставит меня во многие ситуации, в которых раньше не оказывался. Очень приятно играть много, получать удовольствие, зарабатывать опыт.

– Почему недавно у «Салавата Юлаева» случился спад?

– Просто такой тяжелый сезон. КХЛ – это очень трудная лига. Все думают, тут только в нападении играют. На самом деле у нас идут очень плотные матчи. Вот как против «Барыса» ты 57 минут ведешь в счете, а потом проигрываешь.

Но в таких больших матчах, как против «Авангарда», нужно собраться и выиграть. Вот такие поединки и позволяют подниматься в таблице.

– Стиль «Салавата Юлаева» похож на какой клуб НХЛ?

– У нас зеленые майки. Не знаю, на кого мы похожи. Наверное, на . А в НХЛ идет другая игра. Там все поляны маленькие. А у нас в Уфе – финская коробка.

У нас система меняется, когда мы переходим с площадки одного размера на другой. Самое главное – это наш стиль. И когда мы играем в свой хоккей, то можем выйти даже на первое место в таблице, – сказал нападающий уфимского клуба.