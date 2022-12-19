«Сибирь» и Кудако расторгли контракт. У защитника 13 матчей и 0 очков в этом сезоне
Вадим Кудако покидает «Сибирь».
Клуб объявил о расторжении контракта с защитником по соглашению сторон. В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 25-летний игрок провел 13 матчей и не отличился результативными действиями. Показатель его полезности составил «-7».
Кудако перешел в «Сибирь» из «Северстали» в 2021 году. Всего в составе новосибирской команды он провел 44 матча в рамках КХЛ и набрал 4 (3+1) очка.
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