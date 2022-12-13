«Сибирь» поместила Кудако и Шенфельда в список отказов

поместила и в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать защитника и нападающего.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 29-летний Шенфельд провел за новосибирский клуб 28 матчей, в которых записал на свой счет 3 (0+3) очка при 12 минутах штрафа и показателе полезности «минус 8».

Он попал в список отказов уже во второй раз. В ноябре игрока никто не забрал. Форвард провел 2 матча в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» за новокузнецкий «Металлург», в которых не набрал очков.

У 25-летнего Кудако 13 матчей, в которых показатель полезности равен «минус 7» при 2 минутах штрафа и среднем времени на льду 12:55.