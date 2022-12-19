Капризов – журналистам о 200 очках в НХЛ: «Вы не даете мне забыть, сколько голов я забил. Это моя работа – играть и делать все, что в моих силах»
Кирилл Капризов ответил на вопрос о достижении отметки в 200 очков в НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» отметился тремя результативными баллами в игре регулярного чемпионата против «Оттавы». Россиянин забил гол и сделал две передачи, набрав 199-е, 200-е и 201-е очко в лиге.
«Честно говоря, вы, ребята, не даете мне забыть, сколько голов я забил или нет.
Это моя работа – выходить на лед, играть и делать все, что в моих силах, а вы, ребята, можете проводить сравнения и делать предположения», – сказал Капризов.
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