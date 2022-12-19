Капризов (42 очка) разделил 6-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Пастрняком, Панарин (40) – 9-е с Кросби. Кучеров (47) – 4-й

Кирилл Капризов разделил 6-е место в гонке бомбардиров с Давидом Пастрняком.

Форвард «Миннесоты» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:2). У него 42 (19+23) очка в 31 матче.

В гонке бомбардиров россиянин делит 6-е место с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком (42 очка в 30 играх, 20+22).

В топ-5 входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 62 очка в 32 играх, 28+34), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 54 в 32, 21+33), Тейдж Томпсон («Баффало», 49 в 31, 25+24), (« », 47 в 30, 12+35) и Джейсон Робертсон («Даллас», 46 в 32, 23+23).

На 8-е место вышел защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон – 41 (12+29) очко в 33 играх.

Замыкают топ-10 Сидни Кросби (« », 40 в 31, 17+23) и догнавший его после 1+2 в матче с «Чикаго» («Рейнджерс», 40 в 33, 8+32).