Капризов стал 1-й звездой дня в НХЛ, Панарин – 2-й

Кирилл Капризов стал 1-й звездой дня в , – 2-й.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Миннесоты» с 3 (1+2) очками в матче с «Оттавой» (4:2). Форвард набрал 200 очков в лиге за 167 игр – 4-й результат среди действующих игроков.

Вторая звезда – форвард « » Артемий Панарин с 3 (1+2) очками в матче с «Чикаго» (7:1).

Третья звезда – форвард « » Элиас Линдхольм с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (5:2).

Капризов (42 очка) разделил 6-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Пастрняком, Панарин (40) – 9-е с Кросби. Кучеров (47) – 4-й