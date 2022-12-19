Капризов стал 1-й звездой дня в НХЛ, Панарин – 2-й
Кирилл Капризов стал 1-й звездой дня в НХЛ, Артемий Панарин – 2-й.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (1+2) очками в матче с «Оттавой» (4:2). Форвард набрал 200 очков в лиге за 167 игр – 4-й результат среди действующих игроков.
Вторая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 3 (1+2) очками в матче с «Чикаго» (7:1).
Третья звезда – форвард «Калгари» Элиас Линдхольм с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (5:2).
Капризов (42 очка) разделил 6-е место в гонке бомбардиров НХЛ с Пастрняком, Панарин (40) – 9-е с Кросби. Кучеров (47) – 4-й
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