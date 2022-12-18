Капризов набрал 200 очков в НХЛ быстрее Макдэвида. Только Малкину, Овечкину и Кросби потребовалось меньше матчей среди действующих игроков
Кирилл Капризов набрал 200 очков в НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» отметился тремя результативными баллами в игре регулярного чемпионата против «Оттавы». Россиянин забил гол и сделал две передачи, набрав 199-е, 200-е и 201-е очко в лиге.
Чтобы набрать 200 очков в НХЛ, Капризову потребовалось провести 167 матчей. Кирилл достиг такого результата быстрее Коннора Макдэвида (173 матча).
Среди действующих игроков только трем хоккеистами понадобилось сыграть меньше матчей для того, чтобы записать в свой актив 200 очков в лиге. Это Сидни Кросби (142 матча), Александр Овечкин (165) и Евгений Малкин (166).
На счету Капризова сейчас 201 (93+108) балл за результативность.
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