набрал 200 очков в .

Нападающий «Миннесоты» отметился тремя результативными баллами в игре регулярного чемпионата против «Оттавы». Россиянин забил гол и сделал две передачи, набрав 199-е, 200-е и 201-е очко в лиге.

Чтобы набрать 200 очков в НХЛ, Капризову потребовалось провести 167 матчей. Кирилл достиг такого результата быстрее (173 матча).

Среди действующих игроков только трем хоккеистами понадобилось сыграть меньше матчей для того, чтобы записать в свой актив 200 очков в лиге. Это Сидни Кросби (142 матча), (165) и (166).

На счету Капризова сейчас 201 (93+108) балл за результативность.