Мичков о Бедарде: «Молодец, набирает очки в каждой игре. То, что он в юниорах – где скажут, там и играет. Мне вот сказали в ВХЛ»
Матвей Мичков высказался о своем конкуренте на будущем драфте НХЛ-2023 Конноре Бедарде.
– Вы забили 10 голов и отдали четыре передачи в 12 матчах ВХЛ. Играть против мужиков лучше, чем против юниоров? Вот ваш конкурент по драфту Коннор Бедард набрал 64 очка (27+37) в 28 матчах Западной хоккейной лиги, но он играет в молодежке.
– Что касается Бедарда, то он молодец. Набирает очки в каждой игре. Очень талантливый и быстрый форвард. То, что он выступает на юниорском уровне, – судить не мне. Парень все равно результативен, играет в хороший хоккей. И думаю, он тоже к этому вопросу относится так: где скажут, там он и будет играть.
Мне вот сказали выступать в ВХЛ – я там и играю. Стараюсь прибавлять в каждом матче, находить свою форму. Но все равно, где-то я болею, где-то сказывается травма. Но я стараюсь как можно скорее выйти на пик формы.
Тренируюсь еще больше, чем раньше. Поэтому я буду в скором времени еще лучше. Моя цель – набирать еще больше очков и приносить еще больше пользы команде, – сказал форвард системы СКА.
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