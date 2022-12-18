Мичков о Бедарде: «Молодец, набирает очки в каждой игре. То, что он в юниорах – где скажут, там и играет. Мне вот сказали в ВХЛ»

высказался о своем конкуренте на будущем драфте НХЛ-2023 Конноре Бедарде.

– Вы забили 10 голов и отдали четыре передачи в 12 матчах . Играть против мужиков лучше, чем против юниоров? Вот ваш конкурент по драфту Коннор Бедард набрал 64 очка (27+37) в 28 матчах , но он играет в молодежке.

– Что касается Бедарда, то он молодец. Набирает очки в каждой игре. Очень талантливый и быстрый форвард. То, что он выступает на юниорском уровне, – судить не мне. Парень все равно результативен, играет в хороший хоккей. И думаю, он тоже к этому вопросу относится так: где скажут, там он и будет играть.

Мне вот сказали выступать в ВХЛ – я там и играю. Стараюсь прибавлять в каждом матче, находить свою форму. Но все равно, где-то я болею, где-то сказывается травма. Но я стараюсь как можно скорее выйти на пик формы.

Тренируюсь еще больше, чем раньше. Поэтому я буду в скором времени еще лучше. Моя цель – набирать еще больше очков и приносить еще больше пользы команде, – сказал форвард системы .