Мичков забил 10 голов в 11 матчах ВХЛ. Форвард нанес 9 бросков в игре с «Ермаком» за 13 минут на льду

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18-летний Матвей Мичков набрал 14 очков в 11 матчах чемпионата ВХЛ.

Нападающий «СКА-Невы» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата против «Ермака» (4:3).

Также на счету форварда девять бросков по воротам соперника за 13:39 игрового времени.

Мичков записал на свой счет 14 (10+4) баллов при полезности минус 11 играх текущего сезона. Среднее игровое время – 16:46.

Добавим, что Мичков забивал в 9 из 11 проведенных игр в ВХЛ.

Форвард входит в число фаворитов драфта НХЛ-2023 наряду с Коннором Бедардом и Адамом Фантилли.

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