Малкин провел тренировку с «Питтсбургом» и планирует сыграть с «Каролиной». Форвард избежал серьезной травмы

избежал серьезной травмы ноги после броска Сидни Кросби.

Форвард «Питтсбурга» получил травму в моменте с голом в ворота «Флориды» (4:2) в матче регулярного чемпионата . Шайба попала ему в колено после броска и отскочила в ворота.

Нападающий принял участие в тренировке «Питтсбурга» в субботу. Он рассчитывает сыграть в матче против «Каролины» в воскресенье.

«Было больно. Нога немного онемела. Я был слегка напуган, потому что это то же самое колено, на котором была операция. Но уже через 10-15 минут мне стало намного лучше.

Я приложил к синяку лед и через полчаса уже смог ходить. Колену стало намного лучше. Если бы я не забил, было бы хуже», – сказал Малкин.

«Он крепкий парень. Нам повезло, что мы избежали чего-то более серьезного. Он хорошо откатал тренировку, и мы, конечно же, воодушевлены этим», – сказал главный тренер « » .