Малкин провел тренировку с «Питтсбургом» и планирует сыграть с «Каролиной». Форвард избежал серьезной травмы

Теги травмы Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Хоккей

Евгений Малкин избежал серьезной травмы ноги после броска Сидни Кросби. 

Форвард «Питтсбурга» получил травму в моменте с голом в ворота «Флориды» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Шайба попала ему в колено после броска Сидни Кросби и отскочила в ворота. 

Нападающий принял участие в тренировке «Питтсбурга» в субботу. Он рассчитывает сыграть в матче против «Каролины» в воскресенье. 

«Было больно. Нога немного онемела. Я был слегка напуган, потому что это то же самое колено, на котором была операция. Но уже через 10-15 минут мне стало намного лучше.

Я приложил к синяку лед и через полчаса уже смог ходить. Колену стало намного лучше. Если бы я не забил, было бы хуже», – сказал Малкин. 

«Он крепкий парень. Нам повезло, что мы избежали чего-то более серьезного. Он хорошо откатал тренировку, и мы, конечно же, воодушевлены этим», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные