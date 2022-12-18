Густафссон, Достал и Хэйгл – звезды дня в НХЛ

, Лукаш Достал и Брэндон Хэйгл – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – защитник « » Эрик Густафссон с хет-триком в ворота «Торонто» (5:2). За один этот матч швед забил столько же голов, сколько за 90 предыдущих в прошлом и этом сезоне.

Вторая звезда – вратарь « » Лукаш Достал, отразивший 46 бросков из 49 в матче с «Эдмонтоном» (4:3).

Третья звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (5:1).