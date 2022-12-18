Густафссон, Достал и Хэйгл – звезды дня в НХЛ

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Эрик Густафссон, Лукаш Достал и Брэндон Хэйгл – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – защитник «Вашингтона» Эрик Густафссон с хет-триком в ворота «Торонто» (5:2). За один этот матч швед забил столько же голов, сколько за 90 предыдущих в прошлом и этом сезоне. 

Вторая звезда – вратарь «Анахайма» Лукаш Достал, отразивший 46 бросков из 49 в матче с «Эдмонтоном» (4:3). 

Третья звезда – форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл с 3 (2+1) очками в матче с «Монреалем» (5:1). 

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