Каменский о сборной России: «Эта команда способна на многое. Есть конкуренция, еще молодежь подрастает. У тренеров есть выбор»

поделился мнением о сборной России по хоккею.

«Поколение мы не должны потерять. Ребята играют, у нас свой сильный чемпионат – КХЛ. Они всегда в тонусе, с удовольствием едут в сборную. Я вижу, с какими глазами ребята приезжают в национальную команду. Они с удовольствием тренируются, показывают такие матчи, как с Казахстаном [на Кубке Первого канала].

Я считаю, эта сборная способна на многое. Есть конкуренция. Кто попадает в сборную, старается играть лучше в своем клубе. Еще молодежь подрастает. У тренеров сборной есть выбор.

Способна ли была бы эта сборная биться за победу на Олимпиаде и чемпионатах мира? Конечно, а другого мнения и быть не должно. Мы должны всегда смотреть в будущее. У сборных России и СССР всегда была одна цель – победа на любом турнире», – сказал вице-президент по развитию .