Жамнов о 6:2 с Казахстаном: «Поначалу был сумбур, потери в центральной зоне. Потом ребята успокоились, начали выполнять задание»

высказался после матча с Казахстаном (6:2) на Кубке Первого канала.

– В начале игры, я думаю, все это заметили – было волнение у ребят. Это ясно, давно не собирались вместе.

Мы просили игроков уделить внимание тому, чтобы был настрой. Наша задача – показывать свою игру, в которой все выполняют игровое задание. Поначалу был сумбур, потери в центральной зоне, не было контроля шайбы. Потом ребята успокоились, начали выполнять задание.

– Вчера прошел турнир по хоккею «3х3», Казахстан нанес обидное поражение России, это было дополнительной мотивацией сегодня?

– Да нет. Было интересно посмотреть вчера на такой хоккей, это новшество. Я так понимаю, игру «3х3» хотят сделать олимпийским видом спорта. Ребята проиграли по буллитам, но это спорт.

То, что я увидел вчера, мне понравилось. Я не специалист еще по этой игре, но мне бы хотелось, чтобы была площадка поменьше и чтобы ребята играли «без линий» – без пробросов, без вне игры. Наверное, так было бы интереснее, – сказал главный тренер сборной России.