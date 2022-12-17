Роман Ротенберг: «Россия U25 выступит в мае в разных регионах, надеюсь. Из соперников – однозначно Китай. Есть дружественные страны: Казахстан, Беларусь»

рассказал о предстоящих матчах сборной России U25.

Тренер должен был возглавить команду на Кубке Первого канала.

– На Кубке Первого канала должна была сыграть сборная России U25, но от идеи отказались. Как восприняли эту новость?

– Все идет на благо российского хоккея. Нам было очень важно показать матчи по Первому каналу в прямом эфире. Это наш основной приоритет с точки зрения привлечения спонсоров и развития хоккея. Это было совместное решение.

Сборная России U25 выступит, надеюсь, в мае в разных регионах. Мы получили хорошие предложения. Возможно, на Урале, возможно, пойдем на Север или на Юг. У нас большая страна. Мы гордимся нашей родиной. Выступим везде – вопрос только в привлечении финансирования и спонсоров.

– С какими соперниками может сыграть сборная России U25? Это клубы КХЛ или другие сборные?

– Клубы КХЛ в мае уходят в отпуск. Надо разговаривать, есть разные варианты. Есть дружественные страны: Казахстан, Беларусь. Мы совместно провели огромную работу, чтобы они сыграли на Кубке Первого канала.

Поздравляю белорусов со вчерашней победой на турнире по хоккею 3х3. Это даст толчок к развитию хоккея 3х3 в Беларуси.

Из соперников – это однозначно Китай. Изучим варианты. У нас много друзей, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

Отказ от России U25 на Кубке Первого канала – тысячный промах ФХР. Подумали о рисках и упустили возможности