Чибриков о «Спартаке»: «Гришин поменял сочетания, рисунок игры, команда развивается. Думаю, дела будут идти только на улучшение»

Никита Чибриков высказался о работе под руководством тренера Игоря Гришина.

Гришин возглавил «Спартак» в ноябре, заменив Бориса Миронова.

«Я по своим игровым качествам больше являюсь плеймейкером, предпочитаю техничную и комбинационную игру. Мне план работы Гришина нравится больше, он мне подходит. Только рад, что Игорь Владимирович привносит свои наработки в «Спартак», они несут пользу клубу. У «Спартака» была длительная победная серия, в последних матчах команда выглядела очень хорошо.

Большое количество побед в матчах под руководством Гришина связано и с эмоциональным подъемом команды, и с работой тренера. Эмоциональная составляющая имеет место быть, но по большей части это связано с тренерской работой, видением игры.

Гришин поменял сочетания, рисунок игры. Это все повлияло на последние результаты команды, команда развивается. Это никак не временные результаты. Думаю, дела клуба и далее будут идти только на улучшение», – сказал нападающий « ».