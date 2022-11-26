Иванцов о переходе в «Северсталь» из системы СКА: «Здесь несколько человек в неиграющем составе, а в Петербурге – две раздевалки у каждой команды»

Илья Иванцов прокомментировал свой переход в «Северсталь» из СКА на правах аренды.

– Как состоялся ваш переход из системы СКА в «Северсталь»?

– Ко мне подходили еще во время сезона-2021/22. Когда мы были в Казани, со мной общались, говорили, что хотят взять меня в аренду. На меня претендовали еще несколько клубов, но в них меня просто не отдавали. СКА в принципе не любит отпускать своих игроков, в сезоне-2022/23 не знаю, что случилось.

Про мою аренду давно шли разговоры, я все ждал, получится или нет, все-таки играть в КХЛ – это большой шаг. Не знаю, сколько бы я играл даже в , если бы остался в Петербурге. А здесь нет лимитчиков, каждый матч я как минимум на лавке, плюс сейчас еще дают много времени – мне это очень нравится.

В СКА очень много хороших игроков, понятно, почему клуб не хочет с ними расставаться. Я думаю, любая система не хотела бы так усиливать другие команды. В у нас несколько человек в неиграющем составе, а в Петербурге – две раздевалки у каждой команды, поэтому там все упорно бьются за место в заявке, тренерам есть из кого выбирать.

В Череповце в этом плане меньше игроков, но все тоже хорошего уровня. Когда я разговаривал с Сеней Бринкманом, который сейчас в «Югре», он говорил: «Приехал, тут четыре человека в неиграющем составе и ребята говорят: «Капец у нас много народа». Я им сказал, что они еще не знают, когда действительно много народа».

Также общался с Никитой Чибриковым и Федей Свечковым, они хотели играть за в , были на сборах с основной командой, но в последних пятерках. Потом случился обмен в , они приехали, а у московской команды только все началось. Так они прошли два комплекта сборов за раз, – сказал 19-летний нападающий «Северстали».