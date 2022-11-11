Контрольный матч. Голы Чибрикова и Свечкова помогли молодежной сборной России обыграть Россию U18

Голы Чибрикова и Свечкова помогли молодежной сборной России обыграть Россию U18.

В четверг команды провели контрольный матч в рамках подготовки к турниру «Лига Ставок Кубок Будущего» (13-16 ноября, Санкт-Петербург).

Россия U20 – Россия U18 – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

0:1 – 13 Власенко (Вербицкий, Рыков)

1:1 – 25 Мамаладзе (Осипов, Климович), ГБ

2:1 – 27 Чибриков (Свечков, Кузьмин)

2:2 – 31 Демидов (Недопекин, Муханов), ГБ

3:2 – 44 Свечков (Варлаков, Кузьмин)

4:2 – 55 Меховов (Точилкин, Кателевский)

Вратари: Мурашов (Набоков) – Никульшин (Заврагин)