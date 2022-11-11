Контрольный матч. Голы Чибрикова и Свечкова помогли молодежной сборной России обыграть Россию U18
Голы Чибрикова и Свечкова помогли молодежной сборной России обыграть Россию U18.
В четверг команды провели контрольный матч в рамках подготовки к турниру «Лига Ставок Кубок Будущего» (13-16 ноября, Санкт-Петербург).
Россия U20 – Россия U18 – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
0:1 – 13 Власенко (Вербицкий, Рыков)
1:1 – 25 Мамаладзе (Осипов, Климович), ГБ
2:1 – 27 Чибриков (Свечков, Кузьмин)
2:2 – 31 Демидов (Недопекин, Муханов), ГБ
3:2 – 44 Свечков (Варлаков, Кузьмин)
4:2 – 55 Меховов (Точилкин, Кателевский)
Вратари: Мурашов (Набоков) – Никульшин (Заврагин)
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