Зукарелло, Кайру и Келлер – звезды дня в НХЛ
Матс Зукарелло, Джордан Кайру и Клейтон Келлер – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло с 4 (3+1) очками в матче с «Чикаго» (4:1). Норвежец стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Уайлд».
Вторая звезда – форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру с дублем в ворота «Калгари» (5:2).
Третья звезда – форвард «Аризоны» Клейтон Келлер с дублем в ворота «Айлендерс» (5:4).
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