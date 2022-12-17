Зукарелло, Кайру и Келлер – звезды дня в НХЛ

Матс Зукарелло, Джордан Кайру и Клейтон Келлер – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Миннесоты» с 4 (3+1) очками в матче с «Чикаго» (4:1). Норвежец стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Уайлд».

Вторая звезда – форвард « » с дублем в ворота «Калгари» (5:2).

Третья звезда – форвард «Аризоны» с дублем в ворота «Айлендерс» (5:4).