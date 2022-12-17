Зукарелло, Кайру и Келлер – звезды дня в НХЛ

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Матс Зукарелло, Джордан Кайру и Клейтон Келлер – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло с 4 (3+1) очками в матче с «Чикаго» (4:1). Норвежец стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Уайлд». 

Вторая звезда – форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру с дублем в ворота «Калгари» (5:2). 

Третья звезда – форвард «Аризоны» Клейтон Келлер с дублем в ворота «Айлендерс» (5:4). 

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