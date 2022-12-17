35-летний Зукарелло – самый возрастной автор хет-трика в истории «Миннесоты»

35-летний – самый возрастной автор хет-трика в истории «Миннесоты».

Форвард (35 лет 106 дней) забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с « » (4:1) и превзошел достижение (2018 год, 33 года 121 день). Всего он набрал 4 (3+1) очка и стал первой звездой встречи.

Хет-трик стал для Зукарелло вторым в НХЛ. Он первый норвежский игрок в истории лиги, сделавший более одного хет-трика. Кроме него, 3 шайбы за матч забрасывал еще только Эспен Кнутсен («Коламбус») в 2002 году.

В текущем сезоне у Матса стало 34 (13+21) очка в 30 матчах. Текущая результативная серия – 9 игр.