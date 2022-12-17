Бучельников о «хоккее 3 на 3»: «Накал страстей, динамика, скорость – зрителям интересно смотреть»

оценил выступление сборной России в «Лига Ставок Кубке Первого канала 3х3».

В полуфинале россияне проиграли Казахстану (2:3 Б), а в матче за третье место разгромили Китай (9:2).

— Неожиданно, что финал прошел без сборной России. Могли до матча с Казахстаном представить такое?

— Нет, конечно. Настраивались максимально. Обидно проиграть по буллитам, но это хоккей. Понимаем, что на нас был большой груз ответственности. Отыгрались с 0:2, но немного не повезло.

— Как вам формат хоккея «3 на 3» на большой площадке?

— Классно! Появилось больше времени для принятия решений. Я играл и на маленькой площадке — на ней хоккей быстрее. Не могу сказать, какая площадка лучше.

— Наверное, маленькая площадка больше подходит для хоккея «3 на 3»?

— Думаю, да. Хоккей будет динамичнее. Ждем следующих турниров. Я бы с радостью сыграл еще.

— В хоккее «3 на 3» возможно внедрить какую-то тактику?

— Конечно. На большой арене точно. Например, по сменам: один игрок закатывается на ближнюю лавку, а другой выбегает с дальней. Можно придумать что-то со вбрасываний, с вратарем, раскаты.

— Много говорится, что «3 на 3» — хоккей будущего. Согласны, что такой формат имеет будущее как самостоятельный вид спорта?

— Конечно. В хоккее «3 на 3» большой накал страстей, высокая динамика. Все очень быстро. Думаю, зрителям было интересно смотреть матчи, – сказал форвард сборной России.