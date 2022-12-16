Сафонов о «Чикаго»: «Общались в прошлом году. Сейчас вообще ничего. Вроде игра пошла, очков стало больше, а про меня забыли»

прокомментировал свое решение продлить контракт с «Ак Барсом».

– Вы продлили контракт до конца сезона-2024/25. Что было для вас главным аргументом?

– Клуб предложил хорошие условия, я согласился. Вот и все. В Казани великолепная организация, мне все нравится, кайфую от клуба, города, болельщиков.

– В вашем возрасте многие делают выбор в пользу Америки. Почему это не ваш вариант?

– Почему не мой вариант? Когда закончится контракт, мне будет 24 года. Тем более мне сейчас есть над чем работать и в чем прибавлять. На данный момент хочу кубок выиграть в России. Это сейчас самая большая цель в моей карьере. Уже потом буду думать о другом.

– Знаю, что за вами много следит скаут Семенов. В «Чикаго» сильно расстроились, когда узнали, что вы в России еще на четыре года?

– В прошлом году общались, мне писали и звонили из « ». Сейчас вообще ничего. Вроде игра у меня пошла, очков стало больше, а про меня забыли. Похоже, там в клубе свои перестановки, не до меня им.

– Частенько после продления контракта у игрока наступает спад, у вас же взлет. Как так?

– Не думаю, что игру нужно связывать с контрактом. Просто начало получаться. Работа когда-то должна окупаться. Я много работаю, просто раньше не получалось. Сейчас больше доверия, больше игрового времени, от этого и результат пошел.

– Во сколько раз выросла ваша зарплата?

– Не знаю, не считал. Не люблю про деньги говорить, – сказал нападающий « ».

Сафонов был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2021 под 172-м общим номером.