СКА – 5-й в списке самых молодых команд сезона по среднему возрасту, «Северсталь» – 1-я, «Ак Барс» – в топ-5 возрастных 

Средний возраст игроков Фонбет Чемпионата КХЛ составляет 26 лет 302 дня.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Северсталь» – самая молодая команда сезона по среднему возрасту (24 года 215 дней).

Второе место занимает «Сочи» (24 года 339 дней), третье – «Торпедо» (24 года 353 дня). В топ-5 также входят « » (25 лет 169 дней) и (25 лет 237 дней).

Список самых возрастных команд сезона по среднему возрасту возглавил «Адмирал» (28 лет 353 дня).

На втором месте идет « » (28 лет 178 дней), на третьем – « » (28 лет 76 дней). В топ-5 также вошли «Куньлунь» (28 лет 70 дней) и « » (28 лет 70 дней).