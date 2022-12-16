Владислав Третьяк: «ФХР день ото дня создает условия для развития хоккейного мастерства. Надеюсь, портал «Играй в России» будет полезен тысячам юных игроков»

высказался о сайте для молодых хоккеистов «Играй в России».

«Федерация хоккея России традиционно уделяет особое внимание детско-юношескому хоккею, вопросам подготовки резерва, повышения массовости и популярности нашего вида спорта.

День ото дня мы создаем ребятам необходимые условия для развития хоккейного мастерства. Однако нужно не только делать, но и рассказывать об этом: что нужно, чтобы построить хоккейную карьеру в России, как развиваться, чтобы стать профессионалом на родине.

Заходите на наш новый сайт, следите за обновлениями и новыми публикациями, оставляйте комментарии и пользуйтесь возможностями обратной связи! Надеюсь, что портал «Играй в России» будет полезен тысячам юных хоккеистов, поможет пройти путь к чемпионским вершинам в составе сборной России!» – сказал президент ФХР.

Сайт «Играй в России» – проект ФХР и КХЛ, разработка и функционирование портала проводится при непосредственном участии Минспорта России.

ФХР и КХЛ разработали сайт для молодых хоккеистов «Играй в России»