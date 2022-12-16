ФХР и КХЛ разработали сайт для молодых хоккеистов «Играй в России»
ФХР и КХЛ разработали хоккейный сайт «Играй в России».
«Новый сайт включает в себя образовательный и познавательный контент.
Его целевая аудитория – молодые хоккеисты, выпускники хоккейных школ, игроки, заключившие или собирающиеся заключить свой первый профессиональный контракт, их родители, тренеры, а также люди, интересующиеся хоккеем.
На портале опубликована и будет постоянно обновляться разнообразная информация справочного и просветительского характера: сведения о хоккейных школах России, тонкости тренировочного процесса и спортивной подготовки, рекомендации по эффективному повышению хоккейного мастерства и работы над психологией.
Отдельный раздел будет посвящен инновационным методикам Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина»
Сайт «Играй в России» – совместный проект ФХР и КХЛ, разработка и функционирование портала проводится при непосредственном участии Минспорта России», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.
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