ФХР и КХЛ разработали сайт для молодых хоккеистов «Играй в России»

и КХЛ разработали хоккейный сайт «Играй в России».

«Новый сайт включает в себя образовательный и познавательный контент.

Его целевая аудитория – молодые хоккеисты, выпускники хоккейных школ, игроки, заключившие или собирающиеся заключить свой первый профессиональный контракт, их родители, тренеры, а также люди, интересующиеся хоккеем.

На портале опубликована и будет постоянно обновляться разнообразная информация справочного и просветительского характера: сведения о хоккейных школах России, тонкости тренировочного процесса и спортивной подготовки, рекомендации по эффективному повышению хоккейного мастерства и работы над психологией.

Отдельный раздел будет посвящен инновационным методикам Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина»

Сайт «Играй в России» – совместный проект ФХР и КХЛ, разработка и функционирование портала проводится при непосредственном участии Минспорта России», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.