Еременко о КХЛ: «Хоккей становится простым и прямолинейным. Парни играют по заданию, а не творят»
Александр Еременко считает, что хоккей в КХЛ становится простым и прямолинейным.
– Летом лига увеличила количество матчей в регулярке до 68. Вам интересен нынешний сезон?
– Сейчас раскрываются многие молодые ребята. Но хоккей все-таки становится простым и прямолинейным. Все строится на определенных линиях. Парни играют по заданию, а не творят.
В «Торпедо», например, ребята действительно играют в хоккей. Мне как зрителю интересно смотреть их матчи. С другой стороны, каждый тренер придерживается определенной тактики. Результат ставится на первое место. А как его добьются, не так и важно.
– Вратарям легче играть в прямолинейном хоккее?
– Конечно. Вся игра читается, ничего не нужно изобретать.
– Кого из вратарей лиги отметили бы сейчас?
– Николаев, Коновалов, Дорожко, Серебряков. Они первые пришли на ум, – сказал бывший вратарь московского «Динамо».
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