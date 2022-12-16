Еременко о КХЛ: «Хоккей становится простым и прямолинейным. Парни играют по заданию, а не творят»

Александр Еременко считает, что хоккей в становится простым и прямолинейным.

– Летом лига увеличила количество матчей в регулярке до 68. Вам интересен нынешний сезон?

– Сейчас раскрываются многие молодые ребята. Но хоккей все-таки становится простым и прямолинейным. Все строится на определенных линиях. Парни играют по заданию, а не творят.

В « », например, ребята действительно играют в хоккей. Мне как зрителю интересно смотреть их матчи. С другой стороны, каждый тренер придерживается определенной тактики. Результат ставится на первое место. А как его добьются, не так и важно.

– Вратарям легче играть в прямолинейном хоккее?

– Конечно. Вся игра читается, ничего не нужно изобретать.

– Кого из вратарей лиги отметили бы сейчас?

– Николаев, , Дорожко, . Они первые пришли на ум, – сказал бывший вратарь московского « ».