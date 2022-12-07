Александр Еременко: «Тяжеловато понимать молодых. Многие вратари в школе «Динамо» не знали, кто такой Александр Еременко – я был удивлен»

удивился, что его не знает молодежь из школы московского «Динамо».

– Олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Пашков говорил, что вы поторопились с уходом из хоккея. Как считаете сейчас, по прошествии времени, завершив карьеру, поступили правильно?

– Да, я сделал правильный выбор, закончил осознано. Я к этому готовился, к этому шел, так как на протяжении многих лет занимался одним и тем же, было нужно что-то другое. Я каждый день выжимал из себя, чтобы держать планку.

На самом деле я мог продолжать играть. Даже если уступал бы более молодым в физике, компенсировал бы это мышлением, опытом.

Но мне тяжеловато понимать молодых ребят – поколение с чуть-чуть другими амбициями и задачами. Со многими вещами я не хотел мириться.

– О чем именно вы говорите?

– Например, плей-офф. В этом время нужно доставать из себя последнее, не обращать внимания на физическую усталость, на болевые ощущения, на травмы. На второй план уходят и личные амбиции, набранные очки. Цель может быть только одна – победа команды. Для ее достижения нужно сделать все.

Увы, некоторые ставят себя выше команды. Стало больно: «Я не могу выходить на лед». Но травмы и синяки можно лечить и в процессе игры. Однако сейчас, к сожалению, наверное, такое поколение – чуть-чуть больно, сразу уходят в сторону. Не знаю, может быть, пока ребята этого не понимают в силу молодого возраста. А пройдут годы и будут говорить: «Какой же я был дурак».

Я воспитывался в других коллективах. В них были настоящие мужики. И я равнялся на них. А сейчас у молодых ребят, наверное, и авторитетов нет. Я приходил в школу «Динамо», а многие вратари не знали, кто такой Александр Еременко. Я, честно говоря, был удивлен.

Не расстроен, а именно удивлен. Думал, а чем ребята вообще занимаются? За кем следят, у кого учатся? Ладно бы пришел в школу «Спартака» или ЦСКА. Но это было в «Динамо».

В чем-то, наверное, есть и вина старшего поколения, в том числе моя. Недостаточно пропагандируем историю, рассказываем о ней.

К сожалению, «Динамо» арендует помещение, где располагается школа. Нет возможности повесить на стенах те же плакаты и других легенд. В идеале делать это необходимо, – сказал бывший вратарь московского .