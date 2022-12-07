Александр Еременко: «В первые годы КХЛ вызывала колоссальный интерес не только в России, но и за границей. Сейчас лига держит марку»
Александр Еременко считает, что создание КХЛ пошло на пользу российскому хоккею.
– Идет 15-й чемпионат КХЛ. Вы играли еще в Суперлиге, есть с чем сравнивать. Создание КХЛ пошло на пользу нашему хоккею?
– Конечно же, да. Особенно первые годы. Вспомните, какой колоссальный интерес вызывала лига не только в нашей стране, но и за границей.
Сколько приезжало звезд, какой творился ажиотаж. Это был ошеломляющий успех. И сейчас КХЛ держит марку. Лига старается, чтобы все было на высшем уровне.
– Что вас особо интересует по ходу нынешнего сезона, помимо выступления «Динамо»?
– В первую очередь, переживаю за ребят и тренеров, с которыми работал, с кем общаюсь. Хочется, чтобы у них все получилось.
Еще хотелось бы, чтобы команды, которые находятся в нижней части таблицы, преподносили сюрпризы, чтобы чемпионат был интересным, непредсказуемым, – сказал бывший вратарь московского «Динамо».
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