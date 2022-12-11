Кучеров набрал 0+1 в 3-м матче подряд. Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров с 39 очками в 27 играх

отметился результативной передачей в 3-м матче подряд.

Форвард ассистировал Брэйдену Пойнту при победной шайбе в ворота «Флориды» (4:1) в матче регулярного чемпионата .

На счету Кучерова стало 39 (11+28) очков в 27 играх. Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров.

Впереди Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 54 в 28), («Эдмонтон», 46 в 28), («Даллас», 42 в 28) и Тейдж Томпсон («Баффало», 41 в 28).

Сегодня Никита (16:18, 5:05 – в большинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ и допустил 1 потерю.