Кучеров набрал 0+1 в 3-м матче подряд. Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров с 39 очками в 27 играх
Никита Кучеров отметился результативной передачей в 3-м матче подряд.
Форвард «Тампы» ассистировал Брэйдену Пойнту при победной шайбе в ворота «Флориды» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На счету Кучерова стало 39 (11+28) очков в 27 играх. Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров.
Впереди Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 54 в 28), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 46 в 28), Джейсон Робертсон («Даллас», 42 в 28) и Тейдж Томпсон («Баффало», 41 в 28).
Сегодня Никита (16:18, 5:05 – в большинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ и допустил 1 потерю.
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