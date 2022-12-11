Кучеров набрал 0+1 в 3-м матче подряд. Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров с 39 очками в 27 играх

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Тейдж Томпсон Джейсон Робертсон Хоккей

Никита Кучеров отметился результативной передачей в 3-м матче подряд.

Форвард «Тампы» ассистировал Брэйдену Пойнту при победной шайбе в ворота «Флориды» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На счету Кучерова стало 39 (11+28) очков в 27 играх. Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров. 

Впереди Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 54 в 28), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 46 в 28), Джейсон Робертсон («Даллас», 42 в 28) и Тейдж Томпсон («Баффало», 41 в 28). 

Сегодня Никита (16:18, 5:05 – в большинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ и допустил 1 потерю. 

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