Кучеров сделал 400 передач быстрее всех в истории «Тампы» – за 590 игр. Среди действующих игроков НХЛ – 6-й результат

сделал 400 передач в быстрее всех в истории – за 590 игр.

Форвард «Лайтнинг» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:2). На его счету стало 658 (257+401) очков в 590 играх.

Он стал 5-м игроком в истории «молний» с 400+ передачами. Лидирует Мартен Сен-Луи (588), за ним идут Стивен Стэмкос (509), Винсент Лекавалье (491) и Виктор Хедман (482).

При этом Кучеров достиг отметки 400 передач быстрее всех игроков из этой пятерки – за 590 игр. Сен-Луи потребовалось 708 игр, Стэмкосу – 786, Хедману – 806, Лекавалье – 834.

Среди действующих игроков быстрее Кучерова этой отметки достигли 5 игроков – Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 426 игр), Сидни Кросби («Питтсбург», 448), («Питтсбург», 527), («Рейнджерс», 529) и Никлас Бэкстрем («Вашингтон», 542).