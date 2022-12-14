Кучеров сделал 400 передач быстрее всех в истории «Тампы» – за 590 игр. Среди действующих игроков НХЛ – 6-й результат
Никита Кучеров сделал 400 передач в НХЛ быстрее всех в истории «Тампы» – за 590 игр.
Форвард «Лайтнинг» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:2). На его счету стало 658 (257+401) очков в 590 играх.
Он стал 5-м игроком в истории «молний» с 400+ передачами. Лидирует Мартен Сен-Луи (588), за ним идут Стивен Стэмкос (509), Винсент Лекавалье (491) и Виктор Хедман (482).
При этом Кучеров достиг отметки 400 передач быстрее всех игроков из этой пятерки – за 590 игр. Сен-Луи потребовалось 708 игр, Стэмкосу – 786, Хедману – 806, Лекавалье – 834.
Среди действующих игроков быстрее Кучерова этой отметки достигли 5 игроков – Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 426 игр), Сидни Кросби («Питтсбург», 448), Евгений Малкин («Питтсбург», 527), Артемий Панарин («Рейнджерс», 529) и Никлас Бэкстрем («Вашингтон», 542).
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