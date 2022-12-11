Кучеров разделил с Панариным 2-е место в гонке ассистентов НХЛ (по 28 передач). У Макдэвида – 29

разделил с 2-е место в гонке ассистентов .

Форвард сегодня отдал 28-ю результативную передачу в своем 27-м матче в сезоне – против «Флориды» (4:1).

Он и Артемий Панарин из (28 передач в 29 играх) делят 2-е место в гонке ассистентов НХЛ.

Лидирует Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 29 в 28), в топ-5 также входят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 27 в 28) и Мэтью Барзэл («Айлендерс», 27 в 29).