Кучеров разделил с Панариным 2-е место в гонке ассистентов НХЛ (по 28 передач). У Макдэвида – 29

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Никита Кучеров разделил с Артемием Панариным 2-е место в гонке ассистентов НХЛ.

Форвард «Тампы» сегодня отдал 28-ю результативную передачу в своем 27-м матче в сезоне – против «Флориды» (4:1). 

Он и Артемий Панарин из «Рейнджерс» (28 передач в 29 играх) делят 2-е место в гонке ассистентов НХЛ. 

Лидирует Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 29 в 28), в топ-5 также входят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 27 в 28) и Мэтью Барзэл («Айлендерс», 27 в 29). 

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