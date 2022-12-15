Никишин о Кубке Первого канала: «Сборная России будет биться до последнего. Задача – только выигрывать»

рассказал о задачах сборной России на Кубке Первого канала.

– У меня в белорусской сборной есть друзья, поэтому хочется их обыграть. С казахами тоже знаком, но не так плотно с ними дружу. Но все равно надо побеждать в каждой игре.

С Фальковским мы играем за СКА, еще один друг – . Будет принципиальный матч, если они сыграют, но дружбы на льду не будет – это 100 процентов.

– Спорили ли с Фальковским на то, кто забьет?

– Таких споров у нас не было. Но если он будет забивать в сезоне, то я буду только рад, если он забьёт с моей передачи. А на турнире мы будем биться до последнего. Задача поставлена – только выигрывать и показать лучший хоккей в таком составе, – сказал защитник и сборной России.