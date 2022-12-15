Сергей Телегин: «Перед Гончаром чувствовал себя маленьким мальчиком, который ничего не понимает в хоккее»

рассказал о работе с тренером сборной России Сергеем Гончаром.

– Сергей Гончар занимается с вами, защитниками?

– Да, но не только с защитниками, но и с нападающими. Все в тренерском штабе работают с каждым игроком в команде.

– И какие впечатления от работы с ним?

– Просто замечательные. Так же, как и на Олимпиаде, он уделяет внимание каждой мелочи. Я все впитывал и это реально помогает. Чувствовал себя маленьким мальчиком, который ничего не понимает в хоккее. Он открыл для меня другой мир.

– То есть сборная помогает вам развиваться как хоккеисту?

– Не только как хоккеисту, но и как человеку. В сборной я развиваюсь как личность. Каждый раз здесь я открываю что-то новое и это очень круто. Узнаешь все мелочи, смотришь на более опытных ребят. Это как новая волна, из которой ты берешь самое лучшее, – сказал защитник сборной России.