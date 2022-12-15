Федорова, Яшина, братьев Голиковых и еще 14 человек введут в Зал славы Музея хоккея

Стало известно, кого введут в Зал славы Музея хоккея.

17 декабря туда будут введены трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский призер и трехкратный чемпион мира Сергей Федоров, двукратный олимпийский призер и чемпион мира Алексей Яшин и еще 16 человек.

«В субботу в Зал славы будут введены 18 человек, включая братьев Голиковых, Сергея Федорова, Алексея Яшина, Хельмута Балдериса», – рассказали в Музее хоккея.

Музей хоккея начал работу в день начала чемпионата мира в Москве – 6 мая 2016 года. Он находится рядом с «ЦСКА Ареной». В Зал славы Музея хоккея включены двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, легендарные тренеры Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.