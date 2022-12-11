Йип о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Федоров был моим кумиром в детстве. Сыграть в его команде – честь!»

Теги Сергей Федоров КХЛ Матч звезд КХЛ Брэндон Йип Куньлунь Ред Стар Хоккей

Брэндон Йип поделился впечатлениями от Фонбет Матча Звезд КХЛ.

«Это был еще один невероятный опыт! Это было весело – приехать сюда, встретить разных игроков со всей лиги, увидеть Сергея Федорова. Он был моим кумиром в детстве, так что сыграть в его команде – отдельное удовольствие и большая честь для меня!

По моему личному мнению, самая классная часть Матча Звезд – это возможность потусоваться с парнями, поделиться какими-то веселыми историями. Поездка на такой праздник помогает отвлечься и расслабиться по ходу регулярного чемпионата», – сказал нападающий дивизиона Тарасова и «Куньлуня».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные