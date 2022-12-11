Йип о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Федоров был моим кумиром в детстве. Сыграть в его команде – честь!»
Брэндон Йип поделился впечатлениями от Фонбет Матча Звезд КХЛ.
«Это был еще один невероятный опыт! Это было весело – приехать сюда, встретить разных игроков со всей лиги, увидеть Сергея Федорова. Он был моим кумиром в детстве, так что сыграть в его команде – отдельное удовольствие и большая честь для меня!
По моему личному мнению, самая классная часть Матча Звезд – это возможность потусоваться с парнями, поделиться какими-то веселыми историями. Поездка на такой праздник помогает отвлечься и расслабиться по ходу регулярного чемпионата», – сказал нападающий дивизиона Тарасова и «Куньлуня».
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