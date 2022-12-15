Дмитрий Коробов: «Минское «Динамо» спокойно могло бы играть в НХЛ»
Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов считает, что клуб смог бы набирать очки в НХЛ.
– Если представить минское «Динамо» в НХЛ, оно смогло бы конкурировать с тамошними клубами? Получилось бы набрать несколько очков в чемпионате?
– «Динамо» спокойно могло бы играть в НХЛ и набирать очки во встречах с американскими и канадскими клубами. Хоккей там отличается только быстротой принятия решений и скоростями. Но такого никогда не произойдет.
Белорусский клуб не может играть в Америке. Во-первых, мы уже играем в КХЛ, а во-вторых, для этого необходимо будет заново создавать «Динамо» в каком-нибудь американском или канадском городе, – сказал Коробов.
Комментарии