Дмитрий Коробов: «Минское «Динамо» спокойно могло бы играть в НХЛ»

Защитник минского «Динамо» считает, что клуб смог бы набирать очки в .

– Если представить минское « » в НХЛ, оно смогло бы конкурировать с тамошними клубами? Получилось бы набрать несколько очков в чемпионате?

– «Динамо» спокойно могло бы играть в НХЛ и набирать очки во встречах с американскими и канадскими клубами. Хоккей там отличается только быстротой принятия решений и скоростями. Но такого никогда не произойдет.

Белорусский клуб не может играть в Америке. Во-первых, мы уже играем в , а во-вторых, для этого необходимо будет заново создавать «Динамо» в каком-нибудь американском или канадском городе, – сказал Коробов.