Гендиректор «Нефтехимика»: «Двухочковая система усилила конкуренцию и увеличила плотность таблицы. Команды нижней части могут подбираться повыше»

В поддержали сохранение двухочковой системы в .

9 декабря по итогам совещания руководителей клубов президент лиги Алексей Морозов сообщил, что двухочковая система подсчета очков останется без изменений.

«Двухочковая система усилила конкуренцию и увеличила плотность таблицы.

А команды из нижней ее части могут подбираться повыше, догнать отставание. Считаю, что это правильное решение», – сказал генеральный директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов.