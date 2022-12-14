Гендиректор «Нефтехимика»: «Двухочковая система усилила конкуренцию и увеличила плотность таблицы. Команды нижней части могут подбираться повыше»

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В «Нефтехимике» поддержали сохранение двухочковой системы в КХЛ.

9 декабря по итогам совещания руководителей клубов президент лиги Алексей Морозов сообщил, что двухочковая система подсчета очков останется без изменений.

«Двухочковая система усилила конкуренцию и увеличила плотность таблицы.

А команды из нижней ее части могут подбираться повыше, догнать отставание. Считаю, что это правильное решение», – сказал генеральный директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов.

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