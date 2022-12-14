Зинэтула Билялетдинов: «Овечкин – один из самых показательных спортсменов. Ведет себя достойно в жизни и спорте»

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Зинэтула Билялетдинов высказался о том, что Александр Овечкин забил 800 голов в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3).

«Саша – молодец. Он достоин своего достижения. Думаю, он побьет рекорд Гретцки. У него есть прекрасная возможность, он умеет забивать и эту задачу решит. Секрет Овечкина? Он любит хоккей. Любит забивать и умеет, что важно. Все складывается как надо.

Он один из самых показательных спортсменов. И в спорте ведет себя достойно, и в жизни.

У него есть чему поучиться. Саша заслуживает самых добрых слов», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал

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