Овечкин забросил 800 шайб в НХЛ за 1305 матчей. Быстрее был только Гретцки – за 1116

забросил 800 шайб в НХЛ за 1305 матчей – 2-й результат в истории.

Капитан сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). Третий гол в ворота Петра Мразека стал для него 20-м в сезоне и 800-м в карьере в НХЛ.

37-летний Овечкин достиг юбилейной отметки в 1305-м матче в карьере. Он стал третьим игроком в истории НХЛ с 800+ шайбами, а по числу затраченных на это матчей – вторым.

Быстрее всех был Уэйн Гретцки, забросивший 800-ю шайбу в 33 года в своем 1116-м матче.

Это произошло 20 марта 1994 года в матче с (6:6), ворота «Шаркс» защищал Артур Ирбе.

Всего у него 894 шайбы в 1487 играх.

Первым игроком в истории НХЛ с 800 шайбами был Горди Хоу. Он забросил юбилейную шайбу в 51 год в своем 1748-м матче.

Это произошло 29 февраля 1980 года в матче «Хартфорда» с (3:0), ворота «Блюз» защищал Майк Лиут.

Всего у него 801 шайба в 1767 играх.

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