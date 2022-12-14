Ввод в эксплуатацию новой арены «Сибири» могут перенести на осень 2023 года. Сваи очистных сооружений отличаются от первоначального проекта
Сдачу новой арены «Сибири» могут перенести еще на полгода.
Ранее сообщалось, что новый стадион в Новосибирске хотят ввести в эксплуатацию 25 декабря 2022 года.
Но, по как пишет Atas.info, арену не сдадут в 2022 году из-за очистных сооружений, без которых работа ледового дворца невозможна.
Сдача дождевого коллектора месте с очистными сооружениями, которые необходимы для отвода грязной воды в реку Обь с территории ледового дворца спорта в Ленинском районе Новосибирска, запланирована на 30 сентября 2023 года.
Это следует из документа под названием «Укрупненный план мероприятий по завершению строительства объекта «Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене».
Как говорится в документе, сваи, примененные при строительстве очистных сооружений, отличаются от тех, что предусмотрены в первоначальном проекте.
Для того, чтобы сдать комплекс в эксплуатацию, необходимо изменить проект, повторно пройти госэкспертизу и завершить строительство. На работу с документами планируется потратить полгода, а на завершение работ месяц.
Сначала стоимость строительства оценивалась в 10 млрд рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд.
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