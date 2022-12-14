Ввод в эксплуатацию новой арены «Сибири» могут перенести на осень 2023 года. Сваи очистных сооружений отличаются от первоначального проекта

Сдачу новой арены могут перенести еще на полгода.

Ранее сообщалось, что новый стадион в Новосибирске хотят ввести в эксплуатацию 25 декабря 2022 года.

Но, по как пишет Atas.info, арену не сдадут в 2022 году из-за очистных сооружений, без которых работа ледового дворца невозможна.

Сдача дождевого коллектора месте с очистными сооружениями, которые необходимы для отвода грязной воды в реку Обь с территории ледового дворца спорта в Ленинском районе Новосибирска, запланирована на 30 сентября 2023 года.

Это следует из документа под названием «Укрупненный план мероприятий по завершению строительства объекта «Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене».

Как говорится в документе, сваи, примененные при строительстве очистных сооружений, отличаются от тех, что предусмотрены в первоначальном проекте.

Для того, чтобы сдать комплекс в эксплуатацию, необходимо изменить проект, повторно пройти госэкспертизу и завершить строительство. На работу с документами планируется потратить полгода, а на завершение работ месяц.

Сначала стоимость строительства оценивалась в 10 млрд рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд.

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