Замгенпрокурора России об арене в Новосибирске: «Видим недостатки в строительстве. Будем детально раскладывать финансовую составляющую»

Заместитель генпрокурора РФ высказался о ситуации со строительством арены в Новосибирске.

«К сожалению, и подрядчики, и строительный контроль, и контроль со стороны соответствующих структур правительства Новосибирской области был недостаточен. Прокурор Новосибирской области все это констатировал.

Если мы увидим недостатки в строительстве, а мы их видим, то будем детально раскладывать в том числе финансовую составляющую: куда шли деньги, почему они в свое время не дошли, почему своевременно не были закуплены отдельные виды строительных материалов, тем более, что там такие возмутительные ситуации, как польская плитка при наличии российской плитки», – сказал Дмитрий Демешин.

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