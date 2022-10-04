Правительство РФ объяснило задержку сдачи новой арены в Новосибирске ошибками в проекте и нарушением логистики поставок материалов

Правительство РФ объяснило задержку сдачи новой арены в Новосибирске ошибками в проекте.

Отставание от запланированного графика строительства многофункциональной ледовой арены связано с ошибками в проектной документации, несоответствии проектной и сметной документации, выявлением непредусмотренных видов работ, а также нарушением логистики поставок материалов и комплектующих.

«На данный момент сформирован догоночный график работ. Минспорт держит вопрос на постоянном контроле», — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера .

начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Сначала стоимость строительства оценивалась в 10 млрд рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд рублей, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд рублей.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную с трибунами на 200 зрителей.